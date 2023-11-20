أعظم نِعم الخالق على عبادة.. فاكهة رخيصة بسعر التراب ترفع هرمون الأنسولين فوراً وتخفض السكر التراكمي في الدم بشكل لا يصدّق..تعرف عليها !

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الرياض - روايدا بن عباس - اكتشف العلماء فاكهة جديدة يمكن أن تساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه وتظهر فاكهة “جاك فروت” نتائج مثيرة في السيطرة على مرض السكري النوع 2، وفقا لدراسة مشتركة في كلية الطب الحكومية ومعهد Chellaram للسكري.وكشف كل من الطبيب غوبال راو، وإيه جي أونيكريشنان، المعدان المشاركان للدراسة، أن “جاك فروت” أظهرت نتائج واعدة بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري لدى المرضى البالغين الهنود، وفقا لنتائج الدراسة.

وفحصت الدراسة 40 مريضا يعانون من مرض السكري النوع 2. وجرى خلط 30 غراام من مسحوق “جاك فروت” مع طعامهم لمدة ثلاثة أشهر.

وكشفت النتائج أن مستويات السكر في الدم لدى المريض انخفضت، إلى جانب انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز HbA1c. وأبلغ بعض المرضى أيضا عن فقدان وزن صح

وقال الدكتور راو: “هذه النتائج التي تدعمها الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) يمكن أن تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، خاصة في بلد مثل الهند حيث تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية”.

وأكدت دراسة منفصلة أن التأثيرات المضادة لمرض السكري والسمنة لفاكهة “جاك فروت”، لم تُدرس بشكل واضح ولكن النتائج الأخيرة واعدة

علاوة على ذلك، من الواضح أن مكونات الفاكهة الغريبة هي أهداف جذابة للمجتمع العلمي لتطوير مركبات جديدة مضادة للسكري والسمنة، للعلاج في المستقبل والوقاية من هذه الأمراض التي تهدد الحياة