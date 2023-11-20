انت الان تتابع خبر بعد أن تصدرت التريند” ليلى عبد اللطيف تثير الرعب والخوف مجدداً بتوقع غير مألوف.. وقتها لن ينفع الندم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الرعب مجدداً عند الجميع، حيث اطلقت مجموعة توقعات لشهر اكتوبر وبقية أشهر عام 2023.

ليلى عبد اللطيف أكدت أنها تقوم بواجبها تجاه البشرية، حيث لديها الهام تجاه التوقعات التي تطلقها وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر حتى لايندم الجميع

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الأسبوع المقبل لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال