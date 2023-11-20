انت الان تتابع خبر "حذرتكم ولم تسمعوا والان فات الاوان".. ليلى عبد اللطيف تنهار على الهواء وتؤكد حدوث هذه الكارثة في شهر اكتوبر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها الكارثية، حيث تنبأت بحدوث كارثة بشرية في الأشهر القادمة من العام 2023، وخصوصا شهر اكتوبر الحالي.

أكدت ليلى عبد اللطيف انها حذرت الجميع دون استثناء، وحان الان تحقق توقعاتها، مشيرة أنه فات الاوان وتوقعاتها ستصيب الملايين من البشر حول العالم.

نصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين في معظم دول العالم، بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

تعذّر تشغيل الوسائط

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.