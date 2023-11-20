انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث قبل نهاية عام 2023 والسوريين مصدومين وغير مصدقين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقعات ايجابية لبعض الدول العربية بما فيها سوريا، حيث كشفت عن حدوث تطورات كبيرة قادمة، الأمر الذي فاجأ جميع السوريين.

وبالرغم من تعرضها لانتقادات كبيرة خلال الفترة السابقة إلا أن ليلى عبد اللطيف لم تهدا وواصلت الكشف عن التنبؤات لكن هذه المرة كانت عكس المرات السابقة.

اشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة، مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه، حيث كانت فترة الحرب صعبة للغاية.

وقالت "عبد اللطيف" أن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

واضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية على دور الملك محمد بن سلمان آل سعود، كما توقعت زيارة الرئيس التركي أردوغان للملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

وختمت توقعاتها عن السعودية، موضحة انها ستتغلب على أي كارثة طبيعية أو وبائية تصيبها، وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخرى.

اما بالنسبة لسوريا، توقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي (المياه والكهرباء والغذاء والوقود)، والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

واضافت انه سيكون هناك تطورات حدودية سورية مع الدول المجاورة، والليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبيرة وتستعيد قوتها.

واردفت متوقعة عودة العلاقات السورية التركية، ذلك بعد مفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط خلال ذلك.