انت الأن تتابع خبر هتغيب 4 ساعات بس .. قطع المياه عن هذه المدن بالمنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية ، في بيان لها عن خريطة قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 20 نوفمبر 2023،في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

[قطع المياه]

قطع المياه

وأعلنت مياه المنوفية ، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم بسبب غسل المروقات وتطهير الخزانات ورفع كفاءة المحطات لتقديم جودة أفضل للمشتركين

أماكن قطع المياه

[قطع المياه]

قطع المياه

وأكدت شركة المياه في محافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه اليوم لأحد الموافق التاسع عشر من الشهر الميلادي الجاري، عن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكه وميت أبو الكوم مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة