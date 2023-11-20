انت الان تتابع خبر في أول ظهور له .. المطرود بفضيحة من قناة الجزيرة المذيع “عبد الصمد ناصر” ينتقم شر انتقام من إدارة قناة الجزيرة ويظهر بهذه القناة بمقدمة أخبار صادمة غير متوقعة!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار استغناء قناة “الجزيرة” عن خدمات مذيعها المغربي عبد الصمد ناصر، كثيراً من التساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء تخلي القناة القطرية الرائدة عربياً وعالمياً عن واحد من أبرز إعلامييها الذي انطلقت مسيرته معها بعد عام واحد من إطلاقها في 1996أول تعليق من عبد الصمد ناصر

في أول تعليق بعد الأخبار المتداولة حول استغناء قناة الجزيرة عن خدماته، نشر الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر تغريدة ألمح فيها إلى فكّ ارتباطه بالقناة.وقال: “وإذا سدَّ عليكَ بِحكمتهِ طَريقًا مِن طُرقِه، فتحَ لكَ بِرحمتِه طريقًا أنفَع لكَ مِنه.. الربُّ سُبحانَه لا يَمنعُ عبدَه المؤمِن شَيئًا مِن الدُّنيـَا إلا ويُؤتيِه أفضَل منهُ وأنفَع لَه”.

اللافت بحسب مراقبين لردة فعل الإعلامي المغربي، هو إقفاله لخاصية التعليقات في تغريدته، في رسالةٍ واضحة منه لرغبته في عدم قبول أي ردّ فعل، على منشوره أو تعليق قد يكشف تفاصيل ما حدث بينه والقناة القطرية.وفي سياق متصل، فقد كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تفاصيل القصة، وقالت في بلاغ تناقلته وسائل إعلام محلية، إن “قرار إدارة قناة الجزيرة القطرية، جاء في أعقاب رفض الإعلامي المغربي

حذف تغريدة كان نشرها عبر حسابه الخاص على “تويتر”، دافع من خلالها عن شرف “المغربيات” اللواتي تعرضن لحملة شرسة من قبل إعلام الجزائر المأجور، الموالي لنظام الجزائر