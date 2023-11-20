انت الان تتابع خبر بالدليل.. الفكلية العبقرية ليلى عبد اللطيف تنبأت بكارثة القاعة في العراق ! فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خيم الحزن بشكل كبير في العراق والوطن العربي، حيث تصدرت حادثة حريق القاعة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة الحريق الكارثية والذي راح ضحيتها الكثير من الحاضرين.

لكن ما اثار الجدل هو حقيقة تنبأ الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لهذه الحادثة قبل وقوعها بفترة كبيرة، حيث انتشر للعرافة تنبأت فيه فعلا بالفاجعة، حسب ما قاله متداولو الفيديو.

وظهرت المتنبئة ليلى عبد اللطيف برفقة أحد الإعلاميين اللبنانيين، وهي تتحدث عن تفاصيل هذا العرس وكأنها على علم ودراية بما سيحدث، حيث قالت: “خبر صادم ينتشر في حفل زفاف في العراق، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن وعزاء”.وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء / الأربعاء في قاعة الأعراس بقرقوش، التي كانت تضم نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق.

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل.

كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى، حسب ما قالته تقارير إعلامية.

ففي نيسان/أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

ثم بعد ذلك ببضعة أشهر، في تمّوز/يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية جنوب البلاد اندلع في جناح لمرضى كوفيد.

والجدير ذكره أن بلدة الحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية ضاربة في القدم يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح، وقد زارها البابا فرنسيس في آذار/مارس 2021 خلال جولته التاريخية في العراق.