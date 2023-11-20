انت الان تتابع خبر لن ينجو منها أحد.. ليلى عبد اللطيف ترفع أكفها بالدعاء وتصعق الجميع بتوقعات مزلزلة صادمة لم تكن في الحسبان.. هذا ما سيحدث بعد ايام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف في إطلالة جديدة عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، مجموعة من التوقعات للفترة القادمة قبل نهاية العام 2023.

ناقوس الخطر يدق أبواب أوروبا

تتوقع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف دخول الحروب في بعض الدول الأوروبية، ما يزيد من نسبة الهجرة من تلك الدول، وسيكون المشهد الاوروبي في الفترة القادمة مليء بالمعاناة والمأسي، قد تؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة.

الفيضانات تهدد بعض دول العالم

تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تتعرض بعض دول العالم لفضيانات تهددها خلال المرحلة القادمة، حيث تطال تلك الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من مساحات تلك الدول ومنها عربية وأجنبية، قائلة «الله يستر».

وفاجأت ليلى عبد اللطيف الجمهورَ الذي تابعها بتوقعات صادمة حيث تحدّثت عن أيام دمويو واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، فضلاً عن تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

وحذرت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف من أن بعض الدول ستشهد مشاهدَ نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذائية على حد تعبيرها.