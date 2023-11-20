انت الان تتابع خبر صدمة بعد فضح الجنسية الحقيقية للفلكية ليلى عبد اللطيف.. ليست لبنانية ولا سورية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر العرافة ليلى عبد اللطيف من المشاهير في الوطن العربي، حيث زادت شهرتها بعد تحقق بعض التوقعات التي تنبأت بها مؤخرا.

الكثير من الجمهور لم يكونوا يعلموا أن الجنسية الحقيقية للفلكية ليلى عبد اللطيف هي المصرية، حيث اعتقد البعض انها ربما تكون لبنانية أو سورية.

ليلى عبد اللطيف دائما ماتثير الجدل عند الجمهور بسبب تنبؤاتها الكارثية التي تتوقع حدوثها لبعض الدول العربية والغربية، ليس فقط ذلك ولكنها تجزم حدوثها.

أشهر ماتوقعته الفلكية ليلى عبد اللطيف وحدث هو زلازل تركيا وسوريا التي حدثت مؤخرا، وزادت شهرتها بشكل كبير للغاية بعد حدوثها مباشرة.

تحمل الفلكية ليلى عبد اللطيف الجنسية المصرية، وذلك لأن والدها مصري الجنسية وهو مفتي مصر في الجامع الازهري وهو الشيخ محمد الازهري.

بينما والدة ليلى عبد اللطيف هي لبنانية الأصل، ولدت ليلى في ١٧ يناير ١٩٥٨م في مدينة بيروت في لبنان، وتبلغ من العمر 65 عاما.

تعد ليلى عبد اللطيف من أهم الشخصيات الريادية في مصر، حيث قامت بإنشاء الكثير من الأعمال والمشاريع التجارية التي استطاعت من خلالها الحصول على ثروة مالية ضخمة، وهي صاحبة لقب سيدة التوقعات.