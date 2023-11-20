انت الان تتابع خبر "العصر الجاهلي سيعود".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة جديدة وتعلن عن موعد انقطاع النت في العالم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مفاجأة من العيار كشفتها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف، حيث توقعت انقطاع شبكة الإنترنت في معظم دول العالم خلال الفترة القادمة.

ليلى عبد اللطيف ومن خلال توقعات جديدة، تنبأت بحدوث الكثير من الأحداث الكارثية التي ستصيب بعض الدول العربية والغربية.

في مستهل توقعاتها، حذرت ليلى عبد اللطيف المواطنين، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.