انت الان تتابع خبر الفلكية العبقرية ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات مدوية.. ماذا قالت؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف حملة توقعات شديدة الخطورة، مؤكدة ماسيحدث من كوارث خلال الأشهر القليلة القادمة.

ليلى عبد اللطيف توقعت أن الأشهر المتبقية من عام 2023، ستكون صعبة للغاية، حيث قامت باطلاق تحذير للمواطنين ونصحتهم ببعض الامور.

وكانت نصيحة ليلى عبد اللطيف للمواطنين في معظم دول العالم، هي بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.