انت الان تتابع خبر هكذا تنبأت ليلى عبد اللطيف بحريق العرس في العراق الكارثي.. الجمهور في صدمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ماحدث في زفاف العراق التي هز الوطن العربي لعرس تحول إلى عزاء، حيث اشتعلت الڼيران داخل صالة العرس ولم يتمكن الحضور من الهرب نتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوقعات ليلى عبد اللطيف بشأن العراق.

وظهرت المتنبئة ليلى عبد اللطيف برفقة أحد الإعلاميين اللبناني وهي تتحدث عن تفاصيل هذا العرس وكانها على علم ودراية بما سيحدث، حيث قالت: "خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف في العراق، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن وعزاء"

واستعادت ليلى عبد اللطيف شهرتها بفضل توقعاتها الصحيحة في الأحداث الأخيرة، بدءاً من الژلزال العڼيف الذي ضړپ تركيا،

وانتهاءً بالزلزال الأخير في المغرب، حيث أصبحت سيدة أعمال و متنبئة عربية ذات شهرة عالمية، ومع انتشار هذه، الأحاديث والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى الجدل مستمراً حول دقة توقعاتها وتأثيرها على الرأي العام.