انت الان تتابع خبر "السعودية ومصر وسوريا".. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث في هذه الدول والجميع مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشاد الجمهور بتوقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لأول مرة، حيث تنبأت بتطورات اقتصادية وايام هادئة خلال الأشهر القادمة في كل من السعودية وسوريا.

لم يتوقع الجمهور أن تكون تنبؤات الفلكية ليلى عبد اللطيف ايجابية وعكس كل توقعاتها، حيث دائما ماتنذر وتحذر الجميع من الكوارث والزلازلوقالت "عبد اللطيف" أن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

واضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية على دور الملك محمد بن سلمان آل سعود، كما توقعت زيارة الرئيس التركي أردوغان للملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

وختمت توقعاتها عن السعودية، موضحة انها ستتغلب على أي كارثة طبيعية أو وبائية تصيبها، وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخرى.

اما بالنسبة لسوريا، توقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي (المياه والكهرباء والغذاء والوقود)، والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

واضافت انه سيكون هناك تطورات حدودية سورية مع الدول المجاورة، والليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبيرة وتستعيد قوتها.

واردفت متوقعة عودة العلاقات السورية التركية، ذلك بعد مفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط خلال ذلك..