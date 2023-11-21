انت الان تتابع خبر كشفت جسمها في الساحل الشمالي.. إلقاء القبض على أسطورة الرقص الشرقي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على نجمة الرقص الشرقي بعد بلاغ يتهمها ببث فيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات رقص بالساحل الشمالي.

وقبضت الشرطة على الراقصة حورية أثناء حفل استعراضي في منطقة الرمل بالإسكندرية، بعدما كشفت التحريات بأن الراقصة حورية كانت ترتدي ملابس تخدش الحياء العام ومخالفة القيم والعادات المصرية وتحرض على الفسق والرذيلة أثناء القبض عليها.

وتابعت التحريات بأن الراقصة حورية تعلن عن نفسها خلال الرقص بملابس تكشف عورتها في النوادي الليلية، وتنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعمد ارتداء بدل رقص فاضحة، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال.

وقررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس راقصة الساحل الشمالي الشهيرة بـ حورية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص.