انت الان تتابع خبر التوقعات الأخيرة للفلكية ليلى عبد اللطيف تنقلب ضدها والجمهور مصدوم.. لن تتخيلوا ماذا حدث؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انقلبت التوقعات الأخيرة للفلكية ليلى عبد اللطيف ضدها، حيث تعرضت لانتقادات وهجوم عنيف من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكثير من الجمهور لم يتقبلوا توقعات ليلى عبد اللطيف واتهمها البعض باستلام مبالغ مالية مقابل اطلاق هذه التوقعات.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.