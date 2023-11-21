حتى لو عمرك فوق 50 .. عشبة سحرية هترجع شبابك تاني تفتيح وشد البشرة من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - تمثل البشرة بريقاً خاصاً لكونها من أحد أهم علامات الجمال لدى المرأة، ولذلك تبحث الكثير من النساء على بعض الوصفات الطبيعية والتجميلية التي تظهر البشرة بشكل صحي وجميل وذلك تجنباً للمواد التجميلية المختلفة التي قد تعود بالضرر عليها وهي التي تشكل عبئًا كبيراً على الكثير، لذلك فإن الوصفات الطبيعية تعد واحدة من أهم الاستخدامات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، كما تعتبر الحل المثالي للكثير منهن.

وصفة بذور الكتان

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية وهي التي قد تساعد البشرة للحصول على نعومة ونضارة فائقة ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة بذور الكتان، كما أنها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي تتمتع بها البشرة، كما يتم إدخالها في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة والكريمات المستخدمة في العناية بالبشرة، كما تعتبر تكلفتها قليلة جداً مقارنة بأسعار بعض مستحضرات التجميل الأخرى.

مكونات وصفة بذور الكتان

ملعقة واحدة فقط من بذور الكتان.

ورقتين لورا (الغار).

كبسولة صغيرة فيتامين E.

ملعقة متوسطة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

القليل من الماء.

[وصفة بذور الكتان ]

طريقة إعداد الوصفة

يمكنك تحضير وصفة بذور الكتان بكل سهولة كالآتي.

اولاً قومي بوضع كوب الماء في وعاء وضعيه على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه ملعقة بذور الكتان، ثم قومي بوضع ورق اللورا واستمري بتقليب هذا الخليط لتحصلي على خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط جيدًا ثم قومي باضافة زيت الزيتون وقلبي مرة أخرى، بعد ذلك يمكنك وضع جل الصبار و كبسولة الفيتامين، ثم قومي بتقليب الخليط مرة أخرى.

الآن يمكنك وضع هذا الخليط في برطمان معقم ونظيف واحتفظي به في مكان جاف.

يمكنك الآن استخدام هذا الخليط على بشرة نظيفة وذلك لمواجهة الشيخوخة وتنظيف البشرة من السموم وجعلها نضرة وجميلة.

وصفة بذور الكتان