دلعي جوزك فشر سما المصري.. حطي “زيت الزيتون على القرنفل” علي المنطقة دي قبل النوم وانتي هتشوفي اللي عمرك ماشوفتيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الطرق البسيطة التي تعكس حبك واهتمامك. من بين هذه الطرق، يبرز زيت الزيتون بالقرنفل كوصفة فعّالة تتميز بفوائد متعددة للبشرة والشعر. إذا كنتِ تفضلين الاستفادة من فوائد العناية بالشعر والبشرة، يمكنك اتباع هذه الوصفة. قد تحل هذه الوصفة معظم المشاكل المتعلقة باستخدام القرنفل في روتين العناية بالشعر والبشرة. اكتشفي المزيد في المقال التالي.

فوائد القرنفل للشعر

يُعتبر القرنفل من التوابل المعروفة المستخدمة في الطهي، إلا أن له أيضًا فوائد صحية وجمالية متعددة، خاصةً على الصعيدين الصحي والجمالي للشعر. فيما يلي بعض فوائد القرنفل للشعر:

1. تعزيز نمو الشعر: يحتوي القرنفل على مكون أساسي يُعرف باسم الأوجينول، الذي ثبت أنه يحفز نمو الشعر.

2. تقليل تساقط الشعر: يعمل القرنفل على تحفيز الدورة الدموية داخل فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر.

3. علاج قشرة الرأس: يساعد القرنفل في محاربة الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

4. ترطيب الشعر: يعمل القرنفل على ترطيب الشعر، مما يجعله أكثر نعومة وسهولة في التسريح.

5. تقوية الشعر: يُساهم القرنفل في تقوية بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر أكثر مقاومة للتلف.

وصفة زيت القرنفل للاهتمام بالشعر

المكونات:

– 10 حبات من القرنفل.

– 100 مل من زيت الزيتون.

الطريقة

1. اطحني القرنفل جيدًا.

2. اخلطي زيت الزيتون مع القرنفل .

3. ضعي الخليط في زجاجة محكمة الإغلاق.

4. اتركي الخليط في مكان مظلم لمدة أسبوع.

5. بعد أسبوع، صفي الخليط واحتفظي به في زجاجة نظيفة.”