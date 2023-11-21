انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تثير الخوف مجدداً وتكشف عن الكارثة التي ستحدث قبل نهاية العام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الخوف مجدداً عند الجمهور، حيث كشفت عن الكارثة التي ستحدث قبل نهاية العام الحالي 2023.

ورغم تعرضها الفترة الأخيرة لانتقادات عديدة من الجمهور، لكنها قامت باطلاق تحذيرات كارثية ستحدث خلال الأشهر القادمة، بعد وقوع زلزال المغرب واعصار ليبيا،

أكدت ليلى عبد اللطيف أنه مابعد زلزال المغرب سيكون الأسواء، وحذرت من وقوع كوارث طبيعية قبل نهاية العام الحالي 2023، الأمر الذي اثار الخوف عند الجمهور.

كشفت العرافة الشهيرة عبر توقعاتها ظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام القادمة.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد أكدت ليلى عبد اللطيف أنه مابعد زلزال المغرب سيكون الأسواء، وحذرت من وقوع كوارث طبيعية قبل نهاية العام الحالي 2023، الأمر الذي اثار الخوف عند الجمهور.

كشفت العرافة الشهيرة عبر توقعاتها ظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام القادمة

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال......