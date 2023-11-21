«وصفة بمليون جنيه» .. لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه قبل النوم نتائج ولا في الخيال .. جوزك هيتجنن من جمالك!!؟

تركيبة خليط البانثينول مع النشا لبشرة أكثر نضارة

وصفة كريم بانثينول متوفرة في كل منزل وبسهولة يمكن تحضيرها والاستفادة منها في علاج حب الشباب والبثور الموجودة على بشرتك، للحصول على وجه أكثر ترطيبا يمكن استخدام العناصر التالية لتكوين مستحضر البانثينول كما يلي:

2 ملعقة صغيرة من خليط البانثينول.

ملعقة صغيرة نشا.

2 ملعقة زيت زيتون.

نقاط فيتامين سي من الصيدلية.

مقدار مناسب من ماء الورد.

خطوات تجهيز كريم بانثينول بالمنزل

يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير خليط البانثينول مع النشا بالمنزل والاستفادة منه في علاج مشاكل البشرة كما يلي: