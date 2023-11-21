«وصفة بمليون جنيه» .. لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه قبل النوم نتائج ولا في الخيال .. جوزك هيتجنن من جمالك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشغل الشاغل للنساء في الفترة الحالية هي مشاكل البشرة والعناية بها ومع كثرة العلاجات الخاصة بذلك وارتفاع أسعارها تلجأ الكثير من السيدات إلى معرفة تركيب هذه المواد وتحضيرها في المنزل، ولعل أهم هذه العلاجات هو كريم بانثينول المستخدم على نطاق واسع في تفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة ورطوبة، ويعتبر كريم بانثينول أفضل مستحضرات التجميل في علاج القشور والحبوب التي تظهر بالوجه والقضاء على أغلب مشاكل الوجه، ونقدم اليكم عبر سطور التقرير كيفية تحضير مستحضر البانثينول بالمنزل وأهم العناصر المكونة له.
تركيبة خليط البانثينول مع النشا لبشرة أكثر نضارة
وصفة كريم بانثينول متوفرة في كل منزل وبسهولة يمكن تحضيرها والاستفادة منها في علاج حب الشباب والبثور الموجودة على بشرتك، للحصول على وجه أكثر ترطيبا يمكن استخدام العناصر التالية لتكوين مستحضر البانثينول كما يلي:
- 2 ملعقة صغيرة من خليط البانثينول.
- ملعقة صغيرة نشا.
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- نقاط فيتامين سي من الصيدلية.
- مقدار مناسب من ماء الورد.
خطوات تجهيز كريم بانثينول بالمنزل
يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير خليط البانثينول مع النشا بالمنزل والاستفادة منه في علاج مشاكل البشرة كما يلي:
- وضع خليط البانثينول في إناء مناسب وإضافة نقاط فيتامين C إليه بالتدريج ثم ماء الورد مع التقليب.
- صب النشا لهذا الخليط حتى يصبح متماسكا وخلط جميع المكونات جيدا وتركه لفترة حتى يكون متاحا للاستخدام.
- فرد الكريم على البشرة لمدة عشر دقائق ثم غسله بالماء الفاتر ويمكن استخدامه ثلاث مرات أسبوعيا لتحقق أقصى استفادة منه.