مكرونة بصوص الفلفل الرومي أكلة صيامي تجنن وسريعة

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رياض - احمد صلاح - لكل من يبحث عن أطباق و أكلة صيامي خفيفة ولذيذة وغير التقليدية لتقدموها لأسرتكم وتكون أيضاً مشبعة ومغذية، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص الفلفل الرومي الطيبة جداً، كما إنها وصفة سريعة جداً ومكوناتها متوافرة في كل منزل وغير مكلفة تماماً، في الفقرات التالية سنقدم لكم المكونات والطريقة بالخطوات بالتفصيل وتأكدوا إنها ستنال إعجاب الجميع.

مكونات مكرونة بصوص الفلفل الرومي البسيطة جداً أشهى أكلة صيامي

ثمرتان من الفلفل الرومي الأحمر.

ثمرتان من الفلفل الرومي الأصفر.

أربع فصوص من الثوم .

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ثمرتان من الطماطم المستوية.

ربع كوب من زيت الزيتون.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأبيض أو الأسود حسب المتوافر.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

إثنين ليتر من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

طريقة عمل مكرونة بصوص الفلفل الرومي خطوة بخطوة

في البداية نقوم بفرم الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم والثوم كل واحد على حدى في طبق لوحده.

في قدر كبير نسخن كمية من الزيت ونشوح فيها الثوم حتى يذبل قليلاً ثم نضيف كمية البقدونس المفروم ونقلب قليلاً.

ثم نضيف كمية الفلفل الرومي المفروم على الخليط السابق ونقلب جيداً.

نضيف كمية الطماطم ونتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والسكر ثم نقلب جيداً، نغطي القدر على نار هادئة حتى يثقل قوامه ويصبح مثل الصلصة العادية.

ثم نصب كمية الخل الأبيض على خليط الصوص ونقلب جيداً ونترك الخليط على النار حتى يغلي جيداً.

نقوم بسلق كمية المكرونة كالمعتاد في ماء مضاف إليها ملح وزيت ونصفيها جيداً ثم نضعها في خليط صوص الفلفل ونقلبها جيداً حتى تمتزج جيداً وبذلك تكون المكرونة جاهزة للتقديم وهي ساخنة.

قدمنا لكم أكلة صيامي خفيفة ولذيذة ومختلفة تماماً وهي مكرونة بصوص الفلفل الرومي الطيبة جداً.