انت الأن تتابع خبر جهزي طبق فاهيتا المشروم النباتي “طبق صيامي” مفيد وشهي جداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأطباق النباتية التي تناسب جداً فترة صيام المسيحيين أيضاً هي فاهيتا المشروم الشهية جداً والمفيدة جداً أيضاً لأنه يحتوي على الكثير من الخضروات والمشروم الغني بالبروتين، فهو طبق مشبع ومفيد ومغذي جداً في نفس الوقت، تابعوا معنا الفقرات التالية بالمكونات والخطوات بالتفصيل لتقدمي عزيزتي أطباق متنوعة يتعجب الجميع وترضي جميع الأذواق وأتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم.

مكونات فاهيتا المشروم اللذيذة

ربع كيلو من المشروم الطازج.

ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.

ثمرة من الفلفل الرومي الأحمر.

ثمرة الفلفل الرومي الأضفر.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم.

ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم.

فصان من الثوم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

رشة من الملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

أربعة من خبز الشاورما الأسمر .

قليل من المستردة.

طريقة عمل الفاهيتا النباتية الرائعة خطوة بخطوة

في البداية نقوم بتقطيع جميع الخضروات من الفلفل الرومي والبصل والطماطم والمشروم إلى شرائح طولية رفيعة متناسبة المقاس.

في مقلاة كبيرة غير قابلة للإلتصاق نسخن كمية زيت الزيتون ثو نشوح فيها شرائح البصل مع التقليب حتى يطرى قليلاً.

ثم نضيف كمية المشروم المقطع مع الثوم في المقلاة ونقلب قليلاً لمدة دقيقتين تقريباً حتى ينضج المشروم قليلاً.

نضيف بعد ذلك الفلفل الرومي المقطع ونستمر في التقليب حتى تشوح كل المكونات وتندمج مع بعضها.

ثم نضيف كمية شرائح الطماطم ونتبل كل الخليط البهارات المشكلة مع رشة الملح ونقلب جيداً.

وفي النهاية نضيف عصير الليمون مع الكزبرة المفرومة على الخليط السابق ونقلب مرة لدقيقة أو أقل من ذلك وبذلك تكون الفاهيتا جاهزة.

ندهن الخبز بقليل من المستردة ثم ضع قليل من خليط الفاهيتا ونلف الخبز مع الضغط عليه حتى تبقى الحشو بالداخل.

في مقلاة أو ماكينة السندويش نقوم بتحمص السندويش من الجانبين وبذلك تكون الوجبة جاهزة للتقديم.

كانت هذه وصفة من وصفات الأكلات الصيامي النباتية أتمنى أن تجربوا فاهيتا المشروم وتنال إعجابكم.