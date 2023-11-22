انت الأن تتابع خبر جددي سفرتك وقدمي مشروب صودا الرمان بالتوت مع الشيف عمر إسماعيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم لنا الشيف عمر إسماعيل وصفات جديدة ومبتكرة جداً لنقدمها ونكمل بها سفرتنا سواء في الغداء مع الأهل والأسرة أو في العزومات مع الضيوف والأصدقاء، في هذا المقال سنقدم واحدة من وصفاته وهي مشروب صودا الرمان بالتوت الذيذة جداً ومختلفة وسيحبها الجميع خاصة الأطفال، في الفقرات التالية ينقدم لكم الطريقة بالتفصيل وبالفيديو أيضاً، تابعوا معنا.

مكونات مشروب صودا الرمان بالتوت اللذيذ جداً

مشروب صودا رمان متوافر في كل المحلات “شويبس رمان”.

قليل من التوت الأحمر طازج أو مجمد.

قليل من التوت الأزرق طازج أو مجمد.

قليل من التوت الأسود طازج أو مجمد.

مكعبات من الثلج.

قليل من شربات الفراولة المركز إذا كان متوافر.

طريقة عمل مشروب صودا الرمان بالتوت خطوة بخطوة بالتفصيل

في البداية نضع في الخلاط الكهربائي كمية مكعبات الثلج مع التوت الأحمر والتوت الأسود ثم نشغل الخلاط حتى يصبح الخليط سائل ثقيل قليلاً.

في أكواب التقديم نضع أولاً قليل من شربات الفراولة في قاع أكواب التقديم ثم نصب كمية من الصودا الرمان تملأ نصف الكوب تقريباً.

وأخيراً نصب برفق شديد كمية من خليط التوت فوق الوجه حتى تمتلئ الأكواب ثم نقوم بتزينها بقليل بورقتان من النعناع مع حبة واحدة من التوت وبذلك يكون المشروب جاهز للتقديم وهو بارد فوراً

من الممكن أن نستبدل مشروب صودا الرمان بمشروب صودا العادي بالليمون “سفن أب أو سبرايت” وستحصل على نتيجة مدهشة مع طعم التوت مع الصودا.

كما يمكن الإستغناء عن شربات الفراولة في حالة إذا كان غير متوافر أو لا تفضلونه.

من الممكن وضع الثلاثة أنواع من التوت أو نوعين فقط حسب المتوافر لديكم

في النهاية أتمنى أن تجربوا مشروب صودا الرمان بالتوت الطيبة جداً وأن تعجبكم وتكتبوا لنا تعليقكم على الوصفة.