انت الأن تتابع خبر أطيب طاجن سي فود بالكريمة لكل محبي المأكولات البحرية زي بتاع المطاعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل محبي المأكولات البحرية وخاصة من المطاعم سنتعرف على أروع وأشهي طاجن سي فود بالكريمة مثل الجاهز من المطاجن وأحلى وأضمن بمكونات في المنزل ونظيفة ومن صنع يدك، هذا الطاجن غني بالعناصر الغذائية المهمة جداً للجسم والفيتامينات وغيرها من المعادن الغذائيةـ تابعوا معنا الفقرات لتعدوا معنا أطيب طاجن على الإطلاق.

مكونات طاجن سي فود بالكريمة اللذيذ

نص كيلو من السبيط الشرائح.

نصف كيلو من الجمبري.

كيس من السمك الفيليه تقريباً نصف كيلو.

كوبان من الدقيق الأبيض.

كمية من المرقة الجاهزة.

كوب من الكريمة الطهي.

رشة ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود حسب الرغبة .

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

طريقة عمل طاجن السي فود خطوة بخطوة

في البداية يجب أن نقوم بغسل السبيط والجمبري والسمك الفيليه جيداً مع نقعه في كمية من الماء المضاف إليها قليل من عصير الليمون حتى نتخلص من أي رائحة كريهة على المكونات ثم نشطفه بالماء الجاري فقط.

يجب أيضاً أن نتخلص من الحبل الأسود الموجود بظهر الجمبري.

في قدر كبير نضع كمية المرقة مع قليل من الماء على نار متوسطة حتى تغلي ثم نسلق فيها كمية السبيط المقطع طولياً.

وبعد الغلي عشر دقائق نضيف كمية الجمبري مع السمك الفيليه بعد تقطيعه مكعبات ثم نتركها على النار حتى تغلي مرة أخرى لمدة عشر دقائق.

نصفي المكونات من الماء ونترك الشوربة جانياً.

في قدر أخر على النار المتوسطة نقوم بتسخن كمية السمنة ثم نضيف عليها الدقيق ونقلب بإستمرار حتى تصبح كتلة صغيرة ثم نصب كمية من الشوربة بالتدريج مع التقليب حتى يذوب الدقيق تماماً ثم نضيف كمية الكريمة ونقلب حتى نصل إلى السمك المطلوب .

نضع المأكولات البحرية المسلوقة في الطاجن سواء فخار أو بايركس نصب عليها خليط الكريمة ونرش قليل من الجبنات المبشورة فوق الوجه ثم ندخلها الفرن الساخن حتى تذوب الجبنات وبذلك يكون الطاجن جاهز للتقديم.

قدمنا لكم وصفة طيبة وهي طاجن سي فود بالكريمة مميز جداً أتمنى أن ينال إعجابكم