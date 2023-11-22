انت الأن تتابع خبر أكلات الأطفال “وافل البطاطس” اللي هيحبها الأطفال جداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل أم تبحث عن وصفات مغذية لأطفال وتكون شهية وتجذب أنظارها يأكلونها بكل سهلة، البطاطس واحد من المكونات التي يحبها جميع الأطفال ولكن علينا أن نقدمها بطريقة مختلفة حتى نشجعهم على أكل وجبتهم دول بذل أي مجهود، تعرفوا معنا على طريقة عمل وافل البطاطس المميزة جداً وتكون طيبة وستعجب الأطفال، تابعوا معنا الطريقة بالتفصيل في الفقرات التالية أتمنى أن تجربوها وتكتبوا لنا رأيكم ورأي أطفالكم.

مكونات وصفة وافل البطاطس الطيبة

أربع ثمرات بطاطس كبيرة الحجم.

أربع ملاعق كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

كوب إلا ربع جبنة شيدر مبشورة.

طريقة عمل وافل البطاطس خطوة بخطوة

نقوم أولاً بسلق حبات البطاطس في قدر ملئ بالمياه ورشة من الملح، ثم نقشرها لما تبرد ونهرسها جيداً في وعاء عميق حتى تصبح طرية جداً.

نضيف كمية الزبدة على البطاطس ونتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود مع إضافة الجبنة الشيدر المبشورة ثم نقلب جيداً المكونات مع بعضها.

في ماكينة الوافل ندهنها نسخنها ونضع عليها قليل من خليط البطاطس والجبن ونغلق الماكينة ونتركها لمدة عشر دقائق تقريباً حتى تذوب الجبنة وتتحمر البطاطس.

ونكمل باقي كمية البطاطس ونقدمها لأطفالنا وهي ساخنة مع كمية من الرانش صوص أو كاتشب .

من الممكن أن أن نستخدم أي نوع من الجبنات المبشورة المفضلة لنا، كما يمكن نتبل البطاطس بالكثير من التوابل التي نفضلها.

في حالة عدم توافر ماكينة الوافل من الممكن أن نستخدم مقلاة غير قابلة للإلتصاق صغيرة الحجم حتى نستطيع أن نضع كمية ضغيرة من البطاطس فيها لتكون أقراص صغيرة.

قدمنا لكم أكلة بسيطة جداً لأطفال وهي وافل البطاطس البسيطة جداً أتمنى أن تعجب أطفالكم.