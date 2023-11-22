انت الأن تتابع خبر مشروب الهيل الساخن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فصل الشتاء يكثر البحث عن مشروبات ساخنة مختلفة وفي نفس الوقت تشعرنا بدفء وتخلصنا من الشعور بالبرد القاسي وأيضا تكون مشروبات مفيدة للجسم ولا يسبب لنا أي ضرر، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل مشروب الهيل الساخن، هذا المشروب مختلف تماماً وغير تقليدي فهو مناسب لكل شخص يحب طعم الهيل أي الحبهان، تابعوا معنا الوصفة بالتفصيل

مكونات مشروب الهيل الساخن اللذيذ

نصف عبوة من بودر كريم كراميل.

كوب سكر أبيض.

رشة خفيفة من الزعفران.

قطرات من ماء ورد.

ست حبات هيل أي جيهان .

لتر لبن سائل.

طريقة عمل مشروب الهيل بالخطوات

في قدر صغير نضع كمية اللبن السائل مع إضافة كمية السكر ثم نضيف نصف عبوة الكريم كراميل ثم نقلب جيداً حتى يذوب السكر والبودرة مع اللبن تماماً.

نرفع القدر على النار المتوسطة ونترك الخليط حتى يغلي قليلاً وتجانسوا مع بعض دون أي يثقل قوامه الخليط.

ثم نضيف حبات الحبهان ورشة الزعفران ونقلب لدقيقة على النار حتى يظهر رائحة الحبهان في الخليط.

ثم أخيراً نصب كمية ماء الورد علي الخليط ونقلب ثم نرفع القدر من على النار، لا نتركه كثيرأ على النار حتى لا يصبح طعم ماء الورد مر بسبب تعرضها للنار، وبذلك يكون خليط المشروب جاهز للتقديم وهو ساخن تماماً.

يفضل أن نقوم بإخراج حبات الحبهان أو نصفيه جداً ثم نصبه في أكواب التقديم وتزين الأموال برشة خفيفة جدا من القرفة البودر ونقدمها على الفور وبالهناء والشفاء.

من الممكن أن نخلي المشروب بالعسل الأبيض بدلاً من السكر إذا رغبتوا في ذلك.

كان هذا هو مشروب الهيل الساخن المفضل لدى الكثير في فصل الشتاء للشعور بالتدفئة الحيوية.