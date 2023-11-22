انت الأن تتابع خبر قدمي سلطة البنجر بالعسل اللذيذة وكملي سفرتك بأطيب الأطباق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطباق السلطات من أهم الأطباق التي علينا تقديمها في كل وجباتنا حتى تكمل سفرتنا، كما أن السلطات تعتبر مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن الغذائية المهمة جداً للجسم لاانها تحتوي على الكثير من الخضروات، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل سلطة البنجر بالعسل المفيدة جداً كما إنها مفيدة بشكل كبير، تابعوا معنا الفقرات التالية بالمكونات والخطوات بالتفصيل وأتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم.

مكونات سلطة البنجر بالعسل الشهية

أربع ثمرات من البنجر.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من الذرة الحلوة.

نصف شبت أخضر مقطع.

نصف كوب بقدونس أخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

نصف ملعقة صغيرة ملح .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

عصير ثمرة ليمون.

طريقة عمل سلطة البنجر بالعسل خطوة بخطوة

في قدر كبير على نار متوسطة نضع كمية من الماء حتى تغلي قليلا ً ثم نضع فيها حبات البنجر بعد غسلها جيداً مع رشة من الملح ثم نتركها على النار لمدة ثلث ساعة أو حتى ينضج تماماً على النار هادئة.

نقوم بتقشير حبات البنجر ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة.

نضع البنجر في وعاء عميق ونضيف عليه الجزر المبشور والذرة الحلوة.

نفرم الشبت والبقدونس ونضيفهم للبنجر ثم نقلب جيداً ليختلطوا تماماً.

نضيف كمية العسل والليمون وبودرة الثوم والزعتر وزيت الزيتون ثم نقلب كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس، ندخلها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب من طعم التتبيلة وتكون جاهزة للتقديم.

كانت هذه وصفة سلطة البنجر بالعسل الطيبة جداً التي تقدم مع الكثير من الأطباق الرئيسية منها اطباق المشويات مثلاً، وبالهناء والشفاء