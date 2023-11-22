انت الأن تتابع خبر الطريقة الصحيحة لاستخدام تونر الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم تونر الشعر ، بعد الصبغة ليحافظ على ثبات اللون، إذ يعمل على معادلة اللون الأحمر، أو الأصفر، أو النحاسي، وبالتالي الحصول على شعرٍ لامع وحيوي وغني بلون الصبغة التي اخترتِها.



ويوضع تونر الشعر كخطوة نهائية بعد الصبغة لضبط أو دمج اللون، إذ يقوم الخبير بذلك عن طريق خلط مزيج مخصص ووضعه على شعرك. وتحدث هذه الخطوة عادة في حوض غسل الشعر، ولهذا السبب قد لا تكونين على علم بأنها تحدث.



كما يُستخدم تونر الشعر أيضاً عندما يبدأ لون شعرك في التغير، وترغبين في استعادة بريق اللون المصبوغ.



رغم أن تونر الشعر يُستخدم عادة كجزء من خدمة صبغ الشعر الفاتح، إلا أنه لا يجب أن تكوني شقراء للاستفادة من استخدامه، فهو مناسب للأحمر الداكن، وذلك لأن تونر الشعر يساعد في القضاء على الظلال النحاسية، ويعزز اللون الحالي، فالهدف منه ليس تفتيح الشعر.



كيفية اختيار التونر الصحيح للشعر؟



تونر الشعر له عدة أنواع وألوان مختلفة، فهناك أنواع كريمية وسائلة، وأنواع تحتوي على الأمونيا، وأخرى بدون أمونيا، ويعتمد ذلك على اللون الذي تريدينه.



فالتونر الغني بالأمونيا يُستخدم عادةً للشعر الأشقر الفاتح وظلاله، لأنه سيعطي شعرك درجة اللون المطلوبة، ومن خلاله ستحصلين على أشقر أحلامك.



أما نوع التونر الثاني فهو الشامبو البنفسجي الذي يُستخدم بعد تفتيح لون الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيّاً، يطفئ الألوان غيرالمحببة في الشعر، ويمنح اللون الأشقر المطلوب.



والنوع الأخير هو صبغة الشعر البنفسجية التي توضع على الشعر بعد تفتيح لونه، وذلك من خلال مزج كمية صغيرة مع بلسم الشعر الأبيض، وتُترك لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة .