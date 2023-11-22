انت الان تتابع خبر "عندنا أزمة دولار".. أحمد موسى يفجر مفاجأة ويكشف عن قرار سيصدر قريباً بشأن تخفيف أحمال الكهرباء !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الاعلامي المصري أحمد موسى من أشهر الاعلاميين في مصر والوطن العربي، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال برامجه التلفزيونية.

يقدم أحمد موسى حاليًا برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد المصرية، ويحقق البرنامج الالاف من المشاهدات كل يوم.

أحمد موسى كشف عن كواليس قرار سيصدر قريباً بشأن تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة، لافتا إلى أن الدولة تواجه أزمة في العملة الأجنبية الدولار

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي: أن 65% من محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هذا القرار سيطبق وفقا لمعلومات وردت إليه

وأضاف موسى: من المهم توضيح الإجراءت للمواطنين، لمعرفة الإجراءات المقبلة التي ستتخذها الحكومة، ومن المهم توضيح مدة انقطاع التيار الكهربائي.