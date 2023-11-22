انت الأن تتابع خبر ”أوعى تاكلها حتى لو ببلاش2”.. إحذر من تناول 6 أنواع من السمك حتى لو هتموت من الجوع متاكلهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون الأسماك في الغذاء، لأنهم يتمتعون بشعبية كبيرة في مصر والتي يتم قبولها من قبل البالغين والأطفال بسبب ذوقهم المميز اللذيذ بالإضافة إلى القيمة الغذائية التي تحتوي على الفسفور والكالسيوم والبروتينات، وهنا يفضل أيضًا السمك المشوي أو المقلي أو في الصلصة لأن هناك العديد من الأماكن الساحلية التي تستهلكها الأسماك بشكل مستمر ولكن ستكون هناك أنواع من الأسماك الضارة وربما قد تحدث وفاة بسبب تناولها وهذه الأسماك سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا اليوم.

أنواع الأسماك السامة

هناك ستة أنواع من الأسماك السامة ضارة بالصحة والتي يمنع تناولها حيث انها تسبب الاصابه بالعديد من الامراض المختلفه وحذر الاطباء من تناول تلك الاسماك التي يتم شرائها دون معرفه خطورتها وسوف نتعرف فيما يلي على تلك الانواع من الاسماك للحذر منها:

الأرانب أو الأسماك المتورمة: هي نوع من الأسماك السامة حيث يكون السم بالإضافة إلى الجلد ويطلق عليه هذا الاسم لأن أسنانه تشبه أسنان الأرنب.

هناك نوع آخر من الأسماك الموجودة في جميع الأسواق وهو سمكة تعرف باسم العقرب والسم فيها في الأشواك.

سمك القط: السم في هذه السمكة في الزعانف وهي تشبه الحمار الوحشي، وهي نوع سام وخطير للغايه يجب الابتعاد عنه وعدم تناوله.

سمكة الأسد: تسمى هذه السمكة أيضًا الدجاج والأسنان في الصدر ولا ينصح بشرائها تمامًا لأنها أيضًا سمكة سامة.

سمك البقرة: لا يجب تناول ذلك النوع من السمك حيث يوجد سم هذه السمكة في الزعانف والذيل وهي خطيرة للغاية.

سمكة البلامة: كما يوجد السم في هذه السمكة في الجزء الخلفي من الظهر لذلك لا يجب تناولها.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم سر خطير في السمك بالإضافة إلى أنواع من السمك يحذر من شرائها، نأمل أن تكونوا قد استفدتوا من مقالنا هذا، دمتم بخير.