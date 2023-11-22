انت الأن تتابع خبر “بأسرار الكوافيرات“.. بملعقة خميرة واحدة غيري شعرك وشعر بنتك وخليه ناعم وطويل زي الحرير في ثواني لازم تجربيها حالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من النساء عن وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد، حيث أن طرق الفرد الكيميائية قد تضر الشعر وتؤدي إلى تلفه، وتعتبر وصفة النشا والخميرة من الوصفات الطبيعية الفعالة في فرد الشعر المجعد، حيث أنها تعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر سهولة في التصفيف ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على وصفة جبارة يمكن من خلالها تكثيف وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ ودون الحاجة للذهاب للكوافيرات من أجل تنعيمه، كما أن تلك الطرق مجربة وفعالة للغاية.

وصفة النشا والخميرة الفعالة في فرد الشعر

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات وصفة النشا والخميرة لتنعيم الشعر:

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي النشا والخميرة في وعاء صغير.

أضيفي الماء الدافئ إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي زيت الزيتون (اختياري) إلى الخليط للترطيب.

ضعي الخليط على شعرك المبلل، مع التدليك برفق لفروة الرأس.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة مبللة لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.

تساعد الخميرة على تحفيز نمو الشعر وتقويته، كما يساعد النشا على تنعيم الشعر وجعله أكثر قابلية للتمشيط.

وصفة الأفوكادو والبيض لفرد الشعر

نصف حبة أفوكادو ناضجة

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي بياض البيض وزيت الزيتون إلى الأفوكادو، واخلطيهم جيدًا حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ضعي الماسك على شعرك المبلل، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.

يحتوي الأفوكادو والبيض على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين، والتي تساعد على تغذية الشعر وتنعيمه.