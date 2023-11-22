انت الأن تتابع خبر “دلوقتي“ مشاهدة مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 مترجمة بدون حذف على قناة TRT والفجر الجزائرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل ألب ارسلان واحدًا من المسلسلات التركية المميزة للغاية والتي نالت على اعجاب العديد من المشاهدين ليس فقط في تركيا بل في جميع انحاء العالم وذلك لانه يحكي عن قصة تاريخية، وبعد الاحداث المميزة التي حدثت في الحلقة 60 من المسلسل نجد أن العديد من الاشخاص يرغبون في معرفة أحداث حلقة الب أرسلان 61، وقد صرحت قناة تي آر تي عن موعد عرض الحلقة 61 والأخيرة من مسلسل ألب أرسلان نظرا لكثرة البحث عن هذا الموعد، وقد تعتبر هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لذلك فسوف تكون مليئة بالأحداث المثيرة والمفاجآت، ويمكن مشاهدة هذا المسلسل عن طريق تحميل وحفظ قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر.

الحلقة الأخيرة من مسلسل ألب أرسلان

تم عرض الموسم الأول من مسلسل ألب أرسلان لأول مرة في يوم 8 من شهر نوفمبر لعام 2012، وبدأ الموسم الثاني من هذا المسلسل الذي يتمحور حول الصراعات السياسية والداخلية التي تكون في عهد الدولة السلجوقية وطمع الأعداء والمقاتلين من أجل تولي السلطة على البلاد، وقد ينتهي المسلسل في الحلقة 61 من الموسم الثاني على قناة تي آر تي التركية.

يتم عرض قناة آر تي التركية الحلقة 61 والأخيرة من مسلسل ألب أرسلان في يوم الإثنين الموافق 6 من شهر نوفمبر وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، وسوف تقوم جميع القنوات الفضائية مثل قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية بعرض هذه الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية وذلك في يوم الثلاثاء.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض مسلسل ألب أرسلان وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي هو: النايل سات

مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61