انت الان تتابع خبر صور الأقمار الصناعية مخيفة ومرعبة .. الأرصاد تعلن عن كارثة في طريقها لمصر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الطقس اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل عن ظهور غطاء سحابي على شمال البلاد مع نشاط الرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، وخاصة للأطفال وكبار السن.

بيان تفصيلي بحالة الطقس اليوم الأحد:

يسود اليوم الاثنين طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت خرائط الطقس من استمرار سقوط الأمطار بنسب متفاوتة على مختلف المناطق لتكون متوسطة على (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ)، وتغزر أحيانًا على السواحل الشرقية، وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة على الدلتا ومدن القناة وخفيفة على القاهرة.

ويستمر نشاط الرياح على شمال البلاد، وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتتراوح بين 3 و4 أمتار.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية اليوم أقل حدة من أمس الأحد، من حيث كميات الأمطار المتساقطة وسرعات الرياح ودرجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة القاهرة 24 درجة نهارًا.

ورصدت الأقمار الصناعية استمرار هبّات الرياح الشديدة على السواحل الشمالية من الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وحتى سواحل شمال سيناء، بينما تكون الرياح نشطة نسبيًا على باقي مناطق الجمهورية بشكل عشوائي، وتتركز بشكل أخص على المناطق الشمالية، ويصحبها بعض الأحيان هبّات أعلى من المتوسطة إلى قوية نسبيًا، خصوصًا على الأماكن المكشوفة والمرتفعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة 24 درجة، خلال ساعات النهار، وتسجل مدينة الإسكندرية 22 درجة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.