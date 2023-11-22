انت الان تتابع خبرالنباتات الطبية التي تساهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت هيئة الغذاء والدواء بأن البابونج يعتبر من النباتات الطبية التي تساهم في تخفيف الأرق واضطرابات النوم. وتنصح الهيئة بتجنب استخدامه مع الأدوية التي تسبب النعاس لتجنب زيادة تأثيرها.

ووفقًا للهيئة، يعتبر البابونج نباتًا عشبيًا يتبع الفصيلة النجمية، ويتميز بأزهار بيضاء تحتوي على لون أصفر في الوسط. ويتم زراعته في الحقول وعلى أطراف الأودية.

تشير الهيئة إلى أن البابونج له استخدامات في الطب البديل، مثل تخفيف أعراض القلق وتحسين النوم وتهدئة الجهاز الهضمي، مثل حالات العسر الهضمي وانتفاخات البطن.

وتحذر الهيئة من استخدام البابونج لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، وتنصح بعدم زيادة استخدامه للنساء الحوامل.

وتضيف الهيئة أن استخدام البابونج قد يتعارض مع أدوية منع الحمل ويقلل من فاعليتها، ويمكن أن يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي تسبب النعاس ويزيد من تأثيرها. كما يمكن أن يتعارض مع الأدوية المضادة للتخثر عند زيادة استهلاكه ويزيد من خطر النزيف.

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