مع رجل أعمال شهير .. شمس الكويتية في وصلة رقص بقميص شفاف يكشف عن جمالها في غرفة النوم

فنون - ياسمين التهامي - تم تسريب مقطع فيديو للفنانة الكويتية شمس الكويتية وهي ترقص بقميص شفاف مع رجل أعمال كويتي شهير. وقد أثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم العديد من النشطاء الفنانة ووصفوا رقصها بأنه "فاضح".

وظهرت شمس الكويتية في الفيديو وهي ترتدي قميص نوم أبيض شفافًا. وقد كانت ترقص على أنغام أغنية شعبية، وبدا عليها أنها في حالة من السكر أو النشوة.

وتصدرت خلال ساعات الماضيه الفنانه شمس الكويتيه وسائل التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل مع تسريب فيديو لها مع رجل اعمال اماراتي داخل منزله في غرفه النوم

وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه قام احد الاشخاص بتسريب الفيديو من هاتف الفنانه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد نشره في عده ساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني

وقد تفاعل العديد من النشطاء مع الفيديو، وعبروا عن استيائهم من تصرفات الفنانة. وطالب بعضهم بضرورة محاسبتها، فيما طالب البعض الآخر بضرورة تربية الأبناء على القيم الدينية والأخلاقية.

وعلقت الفنانة شمس الكويتية، على الصور قائلة، “نفسيتي هالفتره ما تتحمل الا الدلع اذا عندك اي نقد ياليت تحوله على حسابي افضل”.