انت الأن تتابع خبر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر مطلع إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت شبكة CNN في وقت سابق بأن بارنيا ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، قد التقيا في الدوحة مع المسؤولين القطريين لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن في غزة.

توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن الرهائن بوساطة قطرية، حيث عملت قطر كوسيط في مفاوضات شاملة بمشاركة وثيقة من الولايات المتحدة.

واتفقت إسرائيل وحركة حماس على صفقة للإفراج عن النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى عقد هدنة مؤقتة من العمليات العسكرية في القطاع لمدة 4 أيام.

ويشمل الاتفاق أيضًا إطلاق سراح 150 سجينًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.