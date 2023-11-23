انت الان تتابع خبر الكويت.. اتفرج : دهس طالبة هربت من المدرسة بعد مطاردة المعلمات لها على طريق سريع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق رجل كويتي في مقطع فيديو لحادث سير أسفر عن وفاة طالبة، بسبب مطاردة المعلمات لها خارج مبنى المدرسة في إحدى المدن الكويتية. وقد أعرب المصور عن صدمته عندما شاهد الحادث ووفاة الطالبة أثناء سيره على طريق سريع. وقال إنه سأل زميلتها عن سبب وفاتها، وأخبرته أنها كانت تهرب من المعلمات والمديرة، وأن الطالبة خافت منهما وعبرت الطريق السريع فصدمتها سيارة وتوفيت. وأضاف المصور: "الله لا يوفقكم، بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها للهروب، كان يجب على المعلمات أن يخبرن أهلها بدلاً من مطاردتها على الطريق السريع. الله لا يوفقكم يا معلمات". وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استياء الكثير من الناس الذين اعتبروا أن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية للمعلمين والمدارس.