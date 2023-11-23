انت الان تتابع خبر أمطار ستتحول إلي سيول فانتبهوا.. الأرصاد المصرية تطلق أخطر تصريحاتها بخصوص ما سيحدث خلال ساعات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت عدة محافظات، أمس، حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الطقس، أدت إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، ما تسبب في تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح، ووقف الملاحة في عدة موانئ، وإعلان حالة الاستعدادات القصوى تحسبًا لأى طوارئ.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم ستكون ممزوجة بحالة من عدم الاستقرار الجوى، والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت «منار» إلى أن المنخفضات الجوية سمة طبيعية يتميز بها فصل الخريف، الذي نحن بصدده في نصف الكرة الأرضية الشمالى وبالتبعية مصر ودول الشرق الأوسط، وستنشط رياح شمالية غربية على البحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب شديد في الملاحة، كما تتكاثر السحب المنخفضة، التي يصحبها سقوط أمطار رعدية، لافتة إلى أن المنخفض الجوى سيصحبه تشكيل السحب على أقصى الساحل الغربى، والتى يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقى مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

في سياق متصل، كلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار، التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات السواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجّه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

في السياق نفسه، تلقى «آمنة» تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وأشار التقرير إلى قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، أمس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمين) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وكذلك منح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية، أمس، باستثناء القيادات، وأطقم العمل وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية، ووجّه برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة، مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ.

وأوضح تقرير غرفة العمليات أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرر تعطيل الدراسة، أمس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة حرصًا على سلامة الطلاب، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، وكذلك الجاهزية لسحب أي تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولى الساحلى مطروح- الإسكندرية، وبالشوارع الداخلية، كما اتخذت المحافظة إجراءاتها لمنع خروج اليخوت، والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائى في رخص الإشغالات حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما أشار تقرير الغرفة إلى إعلان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفى مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، بدءًا من أمس، حتى تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، والتى تؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تصل في شدتها إلى رعدية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون بالغربية فيما يخص رفع نواتج الأمطار أولًا بأول، وسط أجواء ممطرة، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وشهدت البحيرة، أمس، سقوط أمطار، ووجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية مع سقوط الأمطار على بعض مراكز المحافظة، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، والعمل على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

ووجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع موجة الطقس غير المستقرة، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار ٢٤ ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وشهدت دمياط موجة من الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء المحافظة في مدن وقرى دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، بينما تعرضت مدن رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة لأمطار رعدية مصحوبة بغيوم، مع طقس بارد ليلًا، وتعطلت حركة الصيد في مدينة عزبة البرج، وفضّل الصيادون عدم الخروج للصيد لحسن استقرار الطقس.

وشهدت القليوبية سقوط أمطار متوسطة على بعض أنحاء قرى ومدن المحافظة، وسقطت أمطار متوسطة بالمنوفية، كما تعرضت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ لأمطار متوسطة، خصوصًا بمدن دسوق وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس ومطوبس وقراها وفوة، وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفى مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة.

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، وشهدت قرى ومدن محافظة الشرقية طقسًا متقلبًا وتكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على بعض الأنحاء، وشهدت مدن وقرى المنيا شبورة مائية، في الساعات الأولى من صباح أمس، وغيومًا متقطعة خلال ساعات النهار.