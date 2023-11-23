انت الان تتابع خبر فيديو الضبعان " الساخر" الذي أثار غضب مفسر الأحلام "فهد القرني" وهدد بمقاضاته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق المنشد حامد الضبعان مقطع فيديو ساخر أثار غضب مفسر الأحلام فهد القرني. وخلال الفيديو سخر الضبعان من حديث القرني عن القطط بشكل متناقض في مقطعي فيديو مختلفين. القطط تصيب بالعين وعرض الضبعان لقطات ل "القرني"، قال فيها أن القطط قد تصيب بالعين فعند تناول وجبة طعام أمام القطة، قد تصيب الشخص بالعين مثل الصاروخ، والقطط لا ترمش بسهولة ودائما عينيها مفتوحة، كما أن القطط نجسة لأنها تنظف الأماكن الحساسة بلسانها، و3 شعرات تقع على جسد الشخص قد تصيبه بالأمراض". القطة غير نجسة ونظيفة كما عرض مقطع آخر للقرني وهو يتحدث عن القطط بشكل متناقض للمقطع الأول قائلا:" القطة غير نجسة وطوافة ونظيفة ولعقتها طاهرة ومحببة للنساء والأطفال". ناشيونال جيوغرافيك ما تدري عنه وعلق الضبعان قائلا:" بالنسبة لموضوع القطط "البساسة"، الكلام اللي قاله القرني عن البساسة أتوقع أنه حتى ناشيونال جيوغرافيك لا تدري عنه، مدقق في القطط، ويقول عينيها مفتوحة دائما، أجل معناه أن السمك عيونهم صاروخ نووي، هذه المعلومات القنوات الوثائقية لم يدروا عنها". وأضاف : "الشيخ يقول القطة غير طاهرة، يعني نعتمد معلومة أن القط نجس وينجس، وبعد ذلك يقول القطة طاهرة". واختتم قائلا:" شو اللي صار وما قلت.. لا قلت والفيديوهات موجودة".