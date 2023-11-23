انت الان تتابع خبر "يحبون المناقر" ..بالفيديو : "الصرامي": لو كنت مسؤول لألغيت فقرة التحليل الفني والتحكيمي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي إنه في حال كان مسؤولًا في الإعلام، سيقوم بإلغاء فقرة التحليل الفني والتحكيمي. وأشار الصرامي خلال لقاء مع برنامج "ثمانية" إلى أن البرامج الرياضية الطويلة التي تستمر لساعتين أو 3 ساعات يجب أن تحتوي على نوع من الترفيه، وأن هذا الترفيه يحقق نجاحًا كبيرًا.

وأكد الصرامي أنه ليس مقتنعًا بالمناقرات التي تجري في فقرة التحليل الفني والتحكيمي، وأنه يروج لها من أجل جذب المزيد من المشاهدين. وأضاف أنه لو كان مسؤولًا في الإعلام، فسيقوم بإلغاء هذه الفقرتين بالكامل.

واستنكر الصرامي استخدام المحللين نفس العبارات المكررة في التحليل الفني والتحكيمي، مثل "الضغط على حامل الكرة" و"القائم الأول" و"2،3،3" أو "3،3،4". واختتم حديثه قائلاً إن هذه العبارات بسيطة ولا تضيف شيئًا جديدًا للمشاهدين.