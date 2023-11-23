انت الان تتابع خبر بابفيديو.. "العيسى": الدعم الذي حصل عليه الأهلي أقل من باقي الأندية.. ويعلق: من حدد في السنة الأولى فريق يأخذ أكثر من الآخر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق الدكتور خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي، على قضية الدعم المخصص للأندية، حيث أشار إلى أن هذا الدعم غير متساوٍ وأن الأهلي لم يحصل على حصته العادلة مقارنة بباقي الأندية.

وفي مداخلته مع برنامج "كورة"، أكد العيسى أن الدعم المقدم للأندية غير متكافئ، وأن هناك اختلافًا كبيرًا في المبالغ التي يحصل عليها الأندية. وعلى سبيل المثال، إذا كان كريستيانو رونالدو ونيمار جزءًا من برنامج الاستقطاب، فإن قيمتهما السوقية تفوق بكثير قيمة بقية اللاعبين الموجودين. وإذا افترضنا أن المبلغ المخصص للأندية متساوٍ على مدى السنوات، فمن يحدد أن فريقًا ما يحصل على مبلغ أكبر في السنة الأولى مقارنة بفريق آخر؟

وأشار العيسى إلى أن قوة الأندية يجب أن تُقاس بالحضور الجماهيري والقدرة العالية على التسويق، وهنا يتفوق الأهلي على بقية الأندية بشكل كبير. فحضور الأهلي في السنوات الأخيرة يعد رقمًا صعبًا وبعيدًا عن أي نادٍ آخر، وهذا يستحق كل التقدير والاحترام والدعم.

وأضاف العيسى أن الأهلي حصل على دعم أقل من باقي الأندية حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، فإن النادي يعمل بصمت ولا يحاول إثارة الجدل. ولكن بسبب تصريحات شخصية معينة تلقى اللوم على إدارة البرنامج، وبالتالي فإن الجماهير تطالب العيسى بتوضيح هذا الأمر. ومن حق الجمهور أن يعرف أن وراءهم إدارة تعمل بجد للحفاظ على مكتسبات النادي وستواصل تقديم كل ما هو مفيد للنادي.