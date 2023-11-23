انت الان تتابع خبر بالفيديو.. خالد العيسى: ساديو ماني ارتبط اسمه بالأهلي وفي ليلة وضحاها انتقل للنصر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رد رئيس النادي الأهلي، خالد العيسى، على سؤال الإعلامي تركي العجمة الذي قال فيه: "كيف منحكم برنامج الاستقطاب خطاب موافقة بالتفاوض مع ساديو ماني، وبعدها تم توجيه اللاعب للنصر؟". وأجاب العيسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كورة"، بأن ساديو ماني كان مرتبطًا بالأهلي، وكان التواصل يتم عن طريق برنامج الاستقطاب من بداية التفاوض. وأشار إلى أن ماني وأخيه تحدثا عن ذلك. وأكمل العيسى قائلاً: "كانت المفاوضات مع ماني عن طريق برنامج الاستقطاب، ومنذ أول يوم في استلام رئاسة الأهلي، طلبت ساديو ماني، وفي ليلة وضحاها رأيته في النصر. وطلبت أيضًا اللاعب داني ألفيس، وفي ليلة وضحاها وجدته في الهلال". وأضاف العيسى: "كنت أرسل الطلب عن طريق القنوات الشرعية النظامية، وبعد ذلك كان التواصل عن طريق اللجنة الفنية".