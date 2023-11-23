قبائل نجد والحجاز المهاجرة

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الرياض - روايدا بن عباس - عرضت قناة الإخبارية تقريرًا عن قصر "صبحا" الواقع جنوب غرب محافظة الأفلاج، والذي كان مسكنًا لحكام الخليج قبل أكثر من 4قرون.

وقال مراسل قناة الإخبارية إن قصر صبحا يمتلك أهمية تاريخية وأثرية كبيرة بالنسبة لسكان محافظة الأفلاج، ويعتبر معلمًا رئيسيًا هناك.

من جهته، أكد سعد النتيفات، المهتم بتاريخ مركز الهدار في الأفلاج، أن قصر صبحا له مكانة تاريخية وقيمة أثرية كبيرة، حيث كان آخر من سكن هذا القصر هم أسرة الصباح وآل خليفة، الذين هاجروا عام 1111 للهجرة.

وأضاف النتيفات أن القصر يستقبل العديد من الزيارات، سواء من المسؤولين والشخصيات الكبيرة في المملكة العربية السعودية أو رجال الدولة في مملكة البحرين.

وأشار المراسل إلى أن أعمدة هذا القصر مهددة بالاندثار على الرغم من عمرها الذي يفوق 600 سنة، وأن مزارع الهدار معروفة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى الورقيات.

لمشاهدة التقرير المصور، يمكنكم زيارة الرابط التالي: تقرير قناة الإخبارية عن قصر صبحا