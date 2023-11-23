متعي جوزك ليلة الخميس .. وصفة كريم لبان الدكر لشد البشرة كي تتخلصي من التجاعيد نهائيًا

عدن - ياسمين التهامي - يعد لبان الدكر من المواد الطبيعية، حيث أنه في الأساس هو مادة صمغية يتم استخراجها في البداية من شجرة اللبان، ويتم استخراجها عن طريق قطع لحاء وفروع شجرة اللبان، وسنلاحظ وقتها خروج سائل صمغي يشبه العسل الأبيض من لحاء الشجرة، ثم يتم أخذ تلك المادة الصمغية، ويتم تجفيفها وفق بيئة معينة للحصول على لبان الدكر المفيد للبشرة في إزالة التجاعيد وشد ترهلات الجلد.

خلطة كريم لبان الدكر لشد البشرة

يمكن عمل خلطة لبان الدكر السحرية التي تقوم بشد ترهلات البشرة، وخاصة مع التقدم في العمر، حيث يتم تحضير هذا الكريم كما يلي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

نصف كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.

4 ملاعق من جيل الصبار.

طريقة التحضير

في المساء نقوم بنقع لبان الدكر في الماء المغلي، ثم نغطي الكوب جيداً لمنع اقتراب الحشرات منه.

ثم في الصباح أو بعد مرور 6 ساعات سنلاحظ ذوبان لبان الدكر تماماً، والحصول على ماء يشبه لون الحليب وقوامه.

ثم نقوم بإضافة المايونيز وزيت اللوز الحلو وجيل الصبار لكريم لبان الدكر المنقوع.

ثم يتم التقليب الجيد لتلك المكونات لتتجانس مع بعضها البعض.

ثم نضع الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

يستخدم هذا الكريم مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً، ونتركه على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

وصفة كريم لبان الدكر لإزالة تجاعيد الوجه

تساهم وصفة كريم لبان الدكر في إزالة تجاعيد الوجه التي يتسبب فيها النقص الملحوظ في الدهون الموجودة في البشرة نتيجة إتباع الريجيم أو نتيجة للتقدم في العمر، حيث يعمل هذا الكريم على إزالة أي تجاعيد وخطوط بيضاء ظاهرة على سطح المسام، ويمكن تحضيره كما يلي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

نصف كوب حليب مغلي كامل الدسم.

5 ملاعق من كريم بانثينول.

3 ملاعق جلسرين طبي.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير