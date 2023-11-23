4 أبراج تتعرض للحسد والفقر في بداية 2024

انت الان تتابع خبر4 أبراج تتعرض للحسد والفقر في بداية 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يبحث العديد من الأشخاص عن ما يحمله الأبراج لهم في العام الجديد 2024. وفي هذا المقال، سنتعرف على توقعات بعض الأبراج التي قد تواجه صعوبات وتحديات في بداية العام المقبل.

وفقًا للخبير المصري في علم الأبراج، محمد صبحي، يواجه مواليد برج الحوت بعض التحديات على جميع الأصعدة. قد تتعرض للحسد وتواجه صعوبات مالية في بداية العام الجديد، لذا يجب أن يكونوا حذرين.

أما بالنسبة لمواليد برج الأسد، فمن المتوقع أن يواجهوا تراجعًا وحسدًا في بداية العام الجديد، مما قد يؤدي إلى أزمات متتالية في جميع المجالات. لذا يجب عليهم أن يظهروا صبرًا وثباتًا.

ويشير صبحي إلى أن هناك العديد من الأعين الحاقدة والحاسدة تراقب مواليد برج العذراء، وتؤثر سلبًا على حياتهم في جميع المجالات، وقد يواجهون انفصالًا في بداية العام الجديد.

ويؤكد أيضًا أن مواليد برج الميزان قد يواجهون بعض الارتباكات، وقد تتمثل في عقبات مهنية ومالية قد تؤثر سلبًا على صحتهم، خاصة في الأشهر الأولى من العام الجديد.

يجدر بالذكر أن الخبير في علم الأبراج، محمد صبحي، ولد في محافظة الجيزة في 1 ديسمبر 1985، وهو معروف بتوقعاته القوية التي حدثت في العالم وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.