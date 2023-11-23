انت الان تتابع خبر اختفاء غامض ومريب للعالم الهولندي بعد تغريدته عن غزة..وهذا ما توقعه ولا يجب للعالم ان يعرفه..كارثة مرعبه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اختفى العالم الهولندي للزلازل، فرانك هوغربيتس، بعد نشر تغريدة عن القصف الذي تعرض له قطاع غزة.

توقف هوغربيتس عن التغريد وعدم نشر أي توقعات زلزالية، على الرغم من وقوع هزات قوية في أماكن مختلفة حول العالم في الأيام الأخيرة، بما في ذلك زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

آخر ظهور لهوغربيتس على منصة تويتر كان من خلال تغريدة عن فلسطين، حيث أشار إلى