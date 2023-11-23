انت الأن تتابع خبر نوعي سفرتك .. قدمي لأسرتك شرائح بيكاتا الديك الرومي مع الخضار السويته الشهي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من المعروف أن الديك الرومي واحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة جداً من البروتين والفيتامينات المهمة جداً للجسم، سنقدم لكم وصفة جديدة ومبتكرة وهي بيكاتا الديك الرومي مع الخضار السوتيه الطيب هذا الطبق مناسب جداً في العزومات والمناسبات لتقدموا للضيوف ولأسرتك كغداء مختلف ومغذي، تابعوا معنا الفقرات بالمكونات والخطوات بالتفصيل.

مكونات بيكاتا الديك الرومي بالخضار السوتيه الشهي

نصف كيلو من شرائح الديك الرومي مقطعة على شكل شرائح بدون عظام أو جلد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوبان من مرقة الدجاج الجاهزة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح حسب الرغبة

رشة من الفلفل الأسود على حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، أي عصير ثمرة ليمونة كبيرة.

خضار سوتيه طازج مثل شرائح الجزر، والكوسا، والفاصولياء الخضراء، وشرائح الفلفل الأحمر.

قليل من البقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل بيكاتا الديك الرومي بالتفصيل

نقوم بترقيق شرائح الديك الرومي على لوح تقطيع اللحوم بإستخدام مدق الطعام ونضعهم في طبق مسطح ونتبلهم بالملح والفلفل الأسود ونتركهم قليلاً.

ثم نغمس شرائح الديك المتبلة في اللبن ثم نرش على شرائح الديك الرومي كمية الدقيق، مع التخلص من أي دقيق زائد.

في مقلاة كبيرة غير قابلة للإلتصاق نسخن كمية زيت الزيتون ثم نشوح فيها شرائح الديك الرومي من الجانبين على تصبح ذهبية اللون، ثم نقوم برفعها من على النار ونتركها جانباً.

نضع باقي كمية زيت الزيتون على الزبدة في نفس المقلاة ثم نصب عليها عصير الليمون مع ملعقتي الدقيق ونستمر في التقليب حتى يصبح صوص كريمي خفيف أبيض اللون.

نترك الخليط حتى الغليان ثم نضع فيه شرائح الديك الرومي ونخفض درجة حرارة النار ونتركها حتى تنضج تماماً وتتشرب من الصوص.

نضع شرائح الديك في طبق التقديم ونصب فوقها قليل من الصوص المتبقى، وبذلك يكون الطبق جاهز للتقديم مع أرز أبيض وكمية من الخضار السوتيه وبقدم ساخناً.

ها قد تعرفنا على طريقة عمل بيكاتا الديك الرومي مع الخضار السويته الطيب والشهي وتأكدي إن هذا الطبق سينال إعجاب الجميع.



