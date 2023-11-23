سيدة تكشف عن وفاة ابنها بمرض "خطير" بعد قيامه باللهو وسط مياه السيول.. وتوضح الأعراض التي ظهرت عليه

انت الان تتابع خبرسيدة تكشف عن وفاة ابنها بمرض "خطير" بعد قيامه باللهو وسط مياه السيول.. وتوضح الأعراض التي ظهرت عليه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت سيدة مؤلماً عن وفاة ابنها جراء إصابته بمرض التهاب السحايا بعد أن لعب وسط مياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وفاة جراء التهاب السحايا

وفي رسالة مؤثرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت السيدة عن وفاة ابنها قبل 8 أشهر بسبب إصابته بمرض التهاب السحايا، حيث أشارت إلى أنه تم نقله إلى المستشفى وأُبقي فيه لمدة 5 أيام لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بسبب تأثير المرض.

أعراض المرض

وأوضحت السيدة أن ابنها كان في سن المراهقة وأُصيب بالمرض بعد أن لعب وسبح وسط مياه السيول، وأشارت إلى أن أعراض المرض بدأت بارتفاع درجة حرارته ثم تعرض لتشنجات، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، وفي اليوم الثالث بدأ يفقد علامات الحياة وتوفي في اليوم الخامس.

تحذير

وبدورها، حذرت السيدة الآخرين من اللهو في مياه السيول مؤكدة أنها ملوثة وتحمل الأوساخ والقمامة وفضلات الحيوانات.