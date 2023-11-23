انت الان تتابع خبر ماهي آلية رفع شكوى على شركات الطيران في ‎السعودية؟.. بالفيديو.. متحدثة "الطيران المدني" تجيب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضحت متحدثة الطيران المدني آلية رفع الشكوى على شركات الطيران في المملكة. وفي حديثها مع قناة "العربية"، أشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران وضعت آلية واضحة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى من قبل المسافرين. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق المسافرين والتأكد من معالجة الشكاوى بشكل فوري من قبل شركات الطيران.

وأوضحت المتحدثة أنه عندما يواجه المسافر أي مشكلة أو تحدي خلال الرحلة، يجب عليه التوجه مباشرة إلى شركة الطيران التي تقدمت له الخدمة. وإذا لم يتم حل المشكلة في غضون 7 أيام، يحق للمسافر تقديم شكوى للهيئة العامة للطيران.

يتم تنظيم هذه الآلية لضمان حقوق المسافرين وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الطيران. وتعمل الهيئة العامة للطيران على مراجعة الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع وعادل، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران في المملكة.

إن هذه الآلية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتوفير أفضل تجربة للمسافرين وضمان حقوقهم. وتعد الهيئة العامة للطيران شريكاً مهماً لشركات الطيران في تحقيق هذا الهدف وتعزيز سمعتها في قطاع الطيران على المستوى الدولي.