انت الان تتابع خبر خروج عدد من أهالي الخفجي للبحث عن طفلة فقدت في البر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو خروج عدد من أهالي الخفجي، للبحث عن طفلة بعدما فقدت بالبر. وأظهر الفيديو المتداول تجمع عدد كبير من المواطنين، وسط حالة من الفرحة بعد العثور على الطفلة. وحسب المعلومات المتداولة، فقدت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أمس من مخيم قريب بمحافظة الخفجي، وحين أعلنت أسرة الطفلة عن فقدانها، خرج عدد كبير من أهالي الخفجي، للبحث عن الطفلة وكان يتقدمهم الجهات الحكومية المختصة وكذلك فرق البحث والإنقاذ الحكومية والتطوعية. وتم العثور على الطفلة وكانت بحالة صحية جيدة.