بالفيديو.. الشيف سارة السهلي تكشف سبب حلاقة شعرها بالكامل بعد افتتاح مطعم ..واسم حيوان ساعدها في الخروج من حالة الاكتئاب

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الشيف سارة السهلي تكشف سبب حلاقة شعرها بالكامل بعد افتتاح مطعم ..واسم حيوان ساعدها في الخروج من حالة الاكتئابوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الشيف سارة السهلي عن قصة قصيرة حول حلاقة شعرها خلال فترة الأزمة العالمية لفيروس كورونا. في لقاء مع برنامج "هذا مكانك"، أكدت السهلي أنها قامت بفتح مطعم جديد في وقت تزامن مع بداية انتشار الجائحة.

أشارت السهلي إلى أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب خلال فترة الجائحة، حيث استمرت هذه الحالة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بعد بداية الأزمة. ولكن في الشهر الرابع، تفاقمت حالتها ودخلت في حالة اكتئاب عميقة، فقررت حلق شعرها بالكامل.

وقد أكدت السهلي أنها تمكنت من التغلب على حالة الاكتئاب بفضل الصبر ووجود كلبها الوفي إلى جانبها. وقد تم تداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر بشعر قصير بعد حلاقتها.

يعتبر قصة الشيف سارة السهلي قصة إلهام للكثيرين الذين يعانون من آثار الجائحة النفسية، حيث تذكرنا بأهمية الصبر والقدرة على التكيف مع التحديات الصعبة في الحياة.

نأمل أن تستمر السهلي في تحقيق نجاحاتها وتلهم المزيد من الناس بقصتها الملهمة.